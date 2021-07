Olympische winnaars, ook gouden, krijgen toch vooral zilver

Was de winnende plak van 500 gram toch helemaal goud, dan zouden kanshebbers op olympisch goud als Sifan Hassan, Anna van den Breggen of Mathieu van der Poel daarmee €24.570 omgehangen krijgen.

In 1904 werd de allereerste gouden medaille, een wel veel kleinere versie van de huidige plak, uitgereikt aan winnaars van de Olympische Spelen. „Daarvoor werd het goud als te duur beschouwd”, aldus Guinness World Records. „De winnaar van een wedstrijd kreeg een zilveren medaille, nummer twee een bronzen. Er was geen medaille voor de derde plaats.”

De laatste keer dat een olympiër zo’n volledig gouden plak ontving was in 1912, tijdens de zomerspelen in Zweden. Sindsdien worden de goeddeels in zilver gegoten medailles bedekt met 6 gram goud. Dit gewicht levert nurond €300 op. Het zilver van de kern gaat voor €21,40 per gram weg.

Naast de medaille krijgen winnende atleten een bonus van de Nederlandse sportkoepel NOC*NSF: €30.000 voor goud, bij zilver €22.500 en brons levert €15.000 cash op.

Veilingen

Sommige sporters maakten hun memorabele plak te gelde. Dan betalen kopers vooral voor de emotionele of historische waarde. Bij verkoop is volgens Guiness World Records tot nu toe de medaille die de Amerikaanse atleet Jesse Owens in 1936 in Berlijn veroverde het duurst gebleken. Ron Burkle, eigenaar van ijshockeyclub Pittsburgh Penguins, kaapte het goud op een veiling in 2013 voor $1,46 miljoen.

Er wordt geboden op medailles die atleten nog bezitten. Zij worden benaderd voor hun eremetaal tijdens memorabele olympische edities: een zilveren medaille van de Olympische Spelen van 1972, toen leden van de Israëlische atletiekploeg werden vermoord, zou $6000 opleveren. Een gouden medaille van de spelen in Athene in 2004 - de 25e jaargang - zou $16.500 in het laatje brengen.