Omzetgroei Vodafone haalt druk van ketel

Londen - Telecomreus Vodafone heeft het voorbij kwartaal meer omzet in de boeken gezet. Dat was met name welkom nieuws voor topman Nick Read wiens strategie er vol op is gericht om marktaandeel voor Vodafone te behouden in een markt waar stevige concurrentie is van met name prijsvechters. De afgelopen kwartalen kampte Vodafone nog met dalende omzetten.