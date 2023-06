Premium Het beste van De Telegraaf

Economie is sinds 2019 gegroeid, maar bredere welvaart van mensen vertraagd

Door Martin Visser Kopieer naar clipboard

Terwijl de economie in de laatste jaren behoorlijk is gegroeid, stagneert de zogeheten brede welvaart. Ⓒ Getty Images

Amsterdam - Politici kijken graag naar het bruto binnenlands product (bbp). Of de economie groeit of krimpt, bepaalt of beleid al dan niet succesvol is. „Maar dat bbp is eendimensionaal.” Rabobank en Universiteit van Utrecht kijken liever naar de brede welvaart. En wat blijkt? Die stagneert al jaren.