Spaargeld stroomt binnen bij Bunq, dat rente verhoogt tot 2,46%

Amsterdam - De relatief hoge rente die Bunq spaarders biedt, heeft de neobank geen windeieren gelegd. Spaarders hebben hun inleg bij de bank in vier maanden verdubbeld tot €4,5 miljard. In maart meldde Bunq nog dat de inleg op spaarrekeningen destijds in een jaar tijd was verdubbeld tot €2,3 miljard.

