Wall Street overwegend hoger geopend

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag overwegend met kleine winsten geopend. Beleggers wachten vooral op het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdag. De tweedaagse beleidsvergadering begint dinsdag.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang 0,4 procent hoger op 24.478 punten. De brede S&P 500 steeg 0,1 procent tot 2662 punten. De technologiebeurs Nasdaq daalde 0,1 procent tot 6871 punten.

De Fed gaat de rente naar alle waarschijnlijkheid verder verhogen. Veel aandacht zal daarbij uitgaan naar de toelichting op het besluit en de nieuwe prognoses van de Fed voor de economische groei en inflatie. Mogelijk valt daaruit meer op te maken over het tempo waarin de rente de komende jaren wordt verhoogd.

Boeing

Bij de bedrijven ging Boeing ruim 3 procent vooruit. De vliegtuigmaker gaat zijn aandeelhouders belonen. Naast het verhogen van zijn inkoopprogramma van aandelen beloofde het concern ook meer dividend uit te zullen keren. Boeing verhoogt al jaren op rij zijn kwartaaldividend, maar deze verhoging was meer dan waar analisten gemiddeld op hadden gerekend.

Tesla won 2,3 procent. PepsiCo heeft een order geplaatst voor honderd elektrische vrachtwagens van Tesla. Het moederbedrijf van onder meer Pepsi en Lay's wil met de trucks snacks en drankjes vervoeren van fabrieken naar distributiecentra en direct naar winkels.

Ook waren er nog wat macro-economische cijfers. Zo gingen de Amerikaanse producentenprijzen in november iets sterker omhoog dan door economen was verwacht. De prijzen die Amerikaanse fabrikanten vragen voor hun producten klommen op maandbasis met 0,4 procent, terwijl was gerekend op een stijging met 0,3 procent.