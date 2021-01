Dit verandert er allemaal voor jou met de Brexit

Een douanier controleert in Hoek van Holland een voertuig na aankomst van de veerboot uit het Verenigd Koninkrijk. Reizigers mogen minder meenemen. Ⓒ FOTO HH/ANP

Amsterdam - Doordat pas op het allerlaatst een Brexit-akkoord tot stand kwam, was lang onduidelijk wat precies de gevolgen zouden zijn voor Nederlandse reizigers of mensen die online iets kopen in het Verenigd Koninkrijk. Nu is het meeste wel helder.