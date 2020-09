Zo overleef je de coronacrisis

Rapper Typhoon treedt op tijdens De Tuin van 2020, waar maximaal honderd bezoekers live-optredens konden bijwonen. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Het Covid-19-virus is voorlopig niet weg, maar de steunmaatregelen worden deels afgebouwd. Om te overleven moeten ondernemers hun bedrijfsmodel aanpassen, luidt het devies. Maar hoe? Samenwerking is volgens brancheorganisaties van zwaar getroffen sectoren een must. Al is dat niet altijd een oplossing. „Een wereld die op zijn minst geel gekleurd is, zou al enorm helpen”, aldus een woordvoerder van reiskoepel ANVR.