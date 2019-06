Nederlander wil uit schulden raken

Het goede nieuws is: de schulden van huishoudens zijn afgelopen kwartaal, voor het eerst sinds eind 2016, juist afgenomen. Dit werd veruit het best gelezen artikel.

Ooit maakten we ons zorgen om onze woninghypotheek, nu proberen we zoveel mogelijk af te lossen op ’gewoon’ consumptief krediet en de overige langlopende leningen.

We blijken daarin best een verstandig volkje te zijn, concludeerde DFT Geld-expert Marlou Visser.

We moeten ook wel, want per 1 juli lopen veranderen inkomsten en lasten. En je betaalt al teveel rente.

Banken zoeken ondertussen toch klanten en zijn massaal bezig om particulieren erop te wijzen dat AOW’ers de overwaarde van hun woning kunnen gebruiken zònder hun huis te hoeven verkopen.

Jubelpensioen

Financieel specialist Herman Bouter kreeg lof voor zijn kritische analyse van de aangeboden ’overwaarde-hypotheek’, waarmee je de overwaarde kunt cashen.

Ook het artikel over het ’jubelpensioen’ vonden lezers interessant, en vooral de tips. Hoe werkt het? Volgens gerijpte plannen kunnen we bij pensionering in één keer 10% van al ons gespaarde vermogen voor onze oude dag opnemen. Maar is het slim?

Slim is het zeker om met de tergende hitte ook dit weekend en komende week wat van je energie wat te sparen. Dit zou je allemaal op je werk nog wel mogen doen. Dit zeker niet.

Persoonlijke omstandigheden maakten het dat KPN-topman Ibarra plots vertrok - om in het zonnige Italië wederom een topfunctie te bekleden bij een groot telecombedrijf.

Bij alle scepsis liet Ibarra wel een bom duiten liggen. KPN zelf is onthand: dit zijn de opvolgingskandidaten.

’Us Camiel’ gespot

Verrast waren lezers ook over de nieuwe baan van oud-minister en voormalig KLM-topman Camiel Eurlings. En dat is niet waar je hem verwacht.

De peilloze ellende op de Nederlandse woningmarkt zag je terug in de situatie specifiek voor alleenstaanden.

Daar tegenover staat in de top van de auto’s de opkomst van de Hollandse Tesla, van de startup Lightyear die het in Silicon Valley wel aandurft.

Zo je bent weer helemaal op de hoogte in het weekend waarin het niet tot nieuwe importheffingen kwam.

