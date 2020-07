Nikkei klimt door hoop economisch herstel

Positieve cijfers over de bedrijvigheid in de Japanse en Chinese dienstensectoren en een sterker dan verwachte banengroei in de Verenigde Staten zorgden voor optimisme over het wereldwijde economische herstel. Beleggers bleven wel voorzichtig door de aanhoudende toename van het aantal coronabesmettingen in verschillende Amerikaanse staten en in de Japanse hoofdstad Tokio.

De Nikkei in Tokio ging met een plus van 0,7 procent het weekeinde in op 22.306,48 punten. De Japanse hoofdindex verloor deze week 0,9 procent. Uit cijfers van marktonderzoekers Markit en Jibun Bank bleek dat de activiteit in de Japanse dienstensector in juni voor de vijfde maand op rij is gekrompen vanwege de coronacrisis. De krimp was wel een stuk minder dan in mei.

In Shanghai boekte de beursgraadmeter een tussentijdse winst van 1,3 procent. Volgens marktonderzoekers Markit en Caixin nam de bedrijvigheid in de Chinese dienstensector vorige maand in het snelste tempo toe in meer dan tien jaar. De Hang Seng-index in Hongkong steeg 0,9 procent en de Kospi in Seoul klom 0,5 procent. De Australische All Ordinaries in Sydney bleef vrijwel vlak.