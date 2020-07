Goudprijs stijgt tot boven 1900 dollar

NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - De goudprijs is vrijdag gestegen tot meer dan 1900 dollar per troy ounce (31,1 gram), waarmee het recordniveau van september 2011 steeds meer in zicht komt. De afgelopen tijd is de goudprijs bezig aan een stevige opmars, omdat beleggers vanwege de onzekerheden rond het coronavirus naar veilige havens zoeken om in te investeren.