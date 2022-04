Werkvraag: is mijn baas verplicht om de lonen volgens de cao te verhogen?

Premium Financieel

KLM-piloten: 5% erbij in plaats van inleveren

Piloten van KLM willen alsnog 5% loonsverhoging per 1 maart. Dat melden meerdere bronnen aan De Telegraaf. Daarmee wil de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers de vorige maand afgesproken cao openbreken. Onduidelijk is wat de gevolgen zullen zijn voor KLM, dat door het kabinet gebonden is om de be...