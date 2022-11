VS weren apparatuur van Chinees Huawei en ZTE

Volgens de overheidsorganisatie is dit een uitvloeisel van een nieuw verbod op apparaten die een "onacceptabel risico voor de nationale veiligheid vormen", aldus de FCC.

Naast telecomconcern Huawei wordt ook branchegenoot ZTE geraakt door de maatregel. Daarnaast verleent FCC voortaan geen vergunningen meer voor de import of verkoop van producten van Hikvision en Dahua Technology, bekend van hun slimme camera's, en de fabrikant van radiosystemen Hytera.

De Amerikaanse regering beticht Huawei en andere Chinese techbedrijven ervan via achterdeurtjes in zijn technologie spionage mogelijk te maken. Huawei heeft die aantijgingen altijd tegengesproken. De nieuwe beperkingen zijn nodig door een nieuwe wet die de Amerikaanse president Joe Biden in november vorig jaar ondertekende, stelt de FCC.

Chinese bedrijven hebben een flinke invloed op telecom. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldde vorige week nog dat van alle sectoren de Nederlandse telecomsector het sterkst afhankelijk is van import uit China. In 2021 was bijna 26 procent van alle goederen die de telecomsector importeert afkomstig uit het Aziatische land.

Ook andere landen dan de VS hebben het gebruik van telecomapparatuur van Huawei verboden of beperkt. Dat gebeurde onder andere in Canada, Australië, het Verenigd Koninkrijk, Japan en Zweden. In Nederland levert Huawei geen kernapparatuur meer voor 5G-netwerken. Het Chinese concern levert nog wel materieel dat meer aan de randen van de netwerken voor veel sneller internet zit.