AEX krijgt steeds meer vaart op verkiezingsdag VS

De AEX stond rond kwart voor drie 1,7% hoger op 552,4 punten. De AMX deed het nog iets beter en klom 2% naar 806,2 punten.

De overige Europese beurzen zetten het maandag ingezette krachtige herstel na een paar zwakke weken eveneens voort. De Britse FTSE 100, de Duitse DAX en de Franse CAC 40 kregen er tot 2,2% bij.

Beleggers hebben hun hoop gevestigd dat er snel een uitslag naar buiten komt met een duidelijke winnaar in de race om het Witte Huis. De Democratische kandidaat Joe Biden lijkt daarbij de meeste kans te hebben vanwege zijn voorsprong in de landelijke peilingen. Volgens Philip Marey, econoom bij Rabobank, ligt teleurstelling op de loer doordat er nog steeds grote onzekerheid is over de uitkomst bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Hij wijst er op dat het voor Biden bij een zege ook van groot belang is dat hij een meerderheid krijgt in het Congres. „Anders is Biden de komende twee jaar gelijk vleugellam en is het maar de vraag of er snel een deal komt over nieuwe coronasteun. Het verschil met de Republikeinen over de omvang van het pakket is nog steeds heel groot. Het Amerikaanse banenrapport van komende vrijdag kan daarbij meer duidelijkheid geven over hoe de economie er momenteel voor staat.”

Verder staat deze week het Amerikaanse rentebesluit nog op de agenda. Marey gaat er van uit dat de Federal Reserve voorlopig nog op de handen blijft zitten. „Er is voor de Fed geen noodzaak om in actie te komen. De Fed zal vooral het belang benadrukken van fiscale stimulering.”

Met de forse opleving van de koersen is de neergang van vorige week grotendeels teniet gedaan. Marey houdt er rekening mee dat het beursklimaat in de greep zal blijven van de Amerikaanse verkiezingen. „Als er geen duidelijke uitkomst is in de strijd tussen Trump en Biden, breekt een periode van risk-off aan. Het kan dan mogelijk weken of zelfs langer duren voor er nieuwe president bekend is doordat zeker Trump de uitslag gaat aanvechten.”

Bij de Nederlandse hoofdfondsen ging ING 3,3% vooruit met steun van de toegenomen risicobereidheid bij beleggers om in het achtergebleven bankconcern te stappen. ABN Amro dikte 2,3% aan. Verzekeraar Aegon pakte de koppositie met een plus van 4,7%.

Galapagos zat ook in de lift en won 3,7% na het nieuws dat het biotechbedrijf van het Europese Geneesmiddelenbureau een vergunningsaanvraag mag indienen voor zijn middel filgotinib voor de behandeling van een chronische ontsteking aan de darmen. Adyen meldde zich ook in de voorhoede. Het aandeel van de digitaal betalingsverwerker werd 3,3% minder waard.

Shell zette de opmars voort en klom nog eens 2,3%, na door de Amerikaanse bank Morgan Stanley op de kooplijst te zijn geplaatst. Sinds de cijferpublicatie afgelopen donderdag is de energiegigant aan een sterk herstel bezig.

Speciaalchemiebedrijf DSM pakte er 2,2% bij, na de publicatie van meevallende kwartaalcijfers.

Maaltijdbezorgbedrijf Just Eat Takeaway behoorde met een min van 0,4% tot de schaarse dalers. Prosus keek aan tegen een verlies van 0,4%.

Bij de middelgrote fondsen sprong Basic-Fit 5,5% omhoog. Beleggers zijn opgelucht dat het kabinet de sportscholen niet weer tijdelijk gaat sluiten. Bodemonderzoeker Fugro, die in december met een aandelenemissie komt, boekte een vooruitgang van 3,1%.

Air France KLM steeg 2,6% op. Beleggers bleven ervan uitgaan dat het kabinet met het volledige steunpakket van €3,4 miljard voor KLM komt, hoewel pilotenvakbond VNV nog altijd niet getekend heeft voor het langer inleveren van salaris.

PostNL dat een maandag al flink werd geraakt na de cijfers, duikelde nog eens 3,1%.

De in de AScX-index opgenomen producent van elektromagnetische componenten Kendrion gleed 2,1% weg, doordat de omzet in het derde kwartaal sterker terugviel dan verwacht.

