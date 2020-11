Banken en Galapagos vallen in de smaak bij beleggers

De AEX stond rond kwart over twaalf 1,3% hoger op 550,95 punten. De AMX klom 2,2% naar 809,2 punten.

De overige Europese beurzen zetten het maandag ingezette krachtige herstel na een paar zwakke weken eveneens voort. De Britse FTSE 100, de Duitse DAX en de Franse CAC 40 klommen respectievelijk 1,7%, 2% en 1,9%.

De indexfutures wezen op een 0,9% tot 1,5% hogere opening van de Amerikaanse beurzen om half vier vanmiddag, na de winsten van 0,4% tot 1,6% op maandag.

Beleggers hebben hun hoop gevestigd op Joe Biden. Hij ligt voor in de landelijke peilingen en is voorstander van een groter coronasteunpakket voor de Amerikaanse economie. De verkiezingsuitslagen in de Verenigde Staten zullen vannacht gefaseerd binnenkomen, mede doordat er dit jaar meer dan normaal per post wordt gestemd. Het is daardoor onzeker wanneer de definitieve uitslag bekend is. Ook zou president Donald Trump bij verlies de uitslag nog kunnen aanvechten.

Cees Smit, handelaar bij Today’s Group, benadrukt dat beleggers lijken voor te sorteren op een duidelijke uitslag in de Amerikaanse verkiezingen, waarbij Biden naar verewachting aan het langste eind gaat trekken in de race om het Witte Huis. „Bij dat scenario staat de deur naar een deal over nieuwe coronasteun wijd open. Toch blijft het afwachten welke kant het opgaat in de verkiezingen. Trump heeft de laatste dagen nog flink campagne gevoerd.”

Verder staat deze week het Amerikaanse rentebesluit nog op de agenda. Smit gaat er van uit dat de Federal Reserve (Fed) de kaarten op de borst houdt bij het bepalen van het monetaire beleid. „De nadruk blijft liggen om te wijzen op het belang van fisclae stimulering door de overheid.”

Met de forse opleving van de koersen is de neergang van vorige week grotendeels teniet gedaan. Smit houdt een slag om de arm of de aandelenmarkten daarmee het begin van een eindejaarsrally hebben ingezet. „Het technische beeld voor de AEX is nog steeds verzwakt. Veel zal afhangen hoe in de komende dagen de verkiezingen in de VS gaan verlopen.”

Bij de Nederlandse hoofdfondsen ging ING (+3,7%) aan kop met steun van de toegenomen risicobereidheid bij beleggers om in het achtergebleven bankconcern te stappen. ABN Amro dikte 3% aan.

Galapagos zat ook in de lift won 3,6% na het nieuws dat het biotechbedrijf van het Europese Geneesmiddelenbureau een vergunningsaanvraag mag indienen voor zijn middel filgotinib voor de behandeling van een chronische ontsteking aan de darmen.

Shell zette de opmars voort en klom nog eens 2,%, na door de Amerikaanse bank Morgan Stanley op de kooplijst te zijn geplaatst. Sinds de cijferpublicatie afgelopen donderdag is de energiegigant aan een sterk herstel bezig.

Speciaalchemiebedrijf DSM pakte er 2,2% bij, na de publicatie van meevallende kwartaalcijfers.

Maaltijdbezorgbedrijf Just Eat Takeaway stond met een min van 1,1% onderaan.

Bij de middelgrote fondsen sprong Basic-Fit 7,2% omhoog. Beleggers zijn opgelucht dat het kabinet de sportscholen niet weer tijdelijk gaat sluiten. Bodemonderzoeker Fugro, die in december met een aandelenemissie komt, boekte een vooruitgang van 4%.

Air France KLM steeg 4,1%. Beleggers bleven ervan uitgaan dat het kabinet met het volledige steunpakket van €3,4 miljard voor KLM komt, hoewel pilotenvakbond VNV nog altijd niet getekend heeft voor het langer inleveren van salaris.

De in de AScX-index opgenomen producent van elektromagnetische componenten Kendrion zakte 0,8%, doordat de omzet in het derde kwartaal sterker terugviel dan verwacht.

