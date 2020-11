Beurs opent sterk op verkiezingsdag

De AEX stond na tien minuten handel 0,6% hoger op 547,3 punten. De AMX klom 1% naar 799,4 punten.

De overige Europese beurzen zetten het maandag ingezette herstel na een paar zwakke weken eveneens voort.

De stemming in Azië was vanochtend goed. De beurs van Hongkong won 2%.

De indexfutures wezen op een 0,3% tot 0,7% hogere opening van de Amerikaanse beurzen om half vier vanmiddag, na de winsten van 0,4% tot 1,6% op maandag.

Beleggers hebben hun hoop gevestigd op Joe Biden. Hij ligt voor in de landelijke peilingen en is voorstander zijn van een groter coronasteunpakket voor de Amerikaanse economie. De verkiezingsuitslagen in de Verenigde Staten zullen vannacht gefaseerd binnenkomen, mede doordat er dit jaar meer dan normaal per post wordt gestemd. Het is daardoor onzeker wanneer de definitieve uitslag bekend is. Ook zou president Donald Trump bij verlies de uitslag nog kunnen aanvechten.

Bij de Nederlandse hoofdfondsen ging DSM met een winst van 2,4% aan kop, na de publicatie van meevallende kwartaalcijfers.

Shell klom 2,1%, na door de Amerikaanse bank Morgan Stanley op de kooplijst te zijn geplaatst. Sinds de cijferpublicatie afgelopen donderdag is de energiegigant aan een sterk herstel bezig.

Galapagos won 1,2%. Het biotechbedrijf mag van het Europese Geneesmiddelenbureau een vergunningsaanvraag indienen voor zijn middel filgotinib voor de behandeling van een chronische ontsteking aan de darmen.

De techbedrijven Just Eat Takeaway en Prosus stonden met minnen van 0,9% respectievelijk 0,7% onderaan.

Bij de middelgrote fondsen ging Basic-Fit met een plus van 3,1% aan kop. Beleggers zijn opgelucht dat het kabinet de sportscholen niet weer tijdelijk gaat sluiten.

Air France KLM steeg 3,1%. Beleggers bleven ervan uitgaan dat het kabinet met het volledige steunpakket van €3,4 miljard voor KLM komt, hoewel pilotenvakbond VNV nog altijd niet getekend heeft voor het langer inleveren van salaris.

De in de AScX-index opgenomen producent van elektromagnetische componenten Kendrion steeg 2,4%. De resultaten bleven onder druk staan, maar voor de lange termijn wordt verbetering voorzien.

