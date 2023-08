Tips van experts om zelf te starten met beleggen

’Het is altijd een goed moment’

Amsterdam - Je hoort het op een verjaarsfeest of tijdens een familiediner: beleggen is niet alleen lucratief, je laat zelfs geld líggen als je het niet doet, zo wordt dan geroepen. Beleggen kan tegenwoordig iedereen. Maar er zijn zoveel keuzes, er is zoveel informatie, hoe kies je wat? Drie experts geven tips.