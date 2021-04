Bonusplan voor top Flow Traders geblokkeerd

Vrijdag keurden zij het voorstel af, waarbij bestuurders tot maximaal twintig keer de gemiddelde beloning van alle Flow Traders-personeelsleden zouden krijgen. De aandeelhouders vonden dat maximum niet scherp genoeg neergezet.

In het voorstel werd ook de gehele bonus teruggeschroefd van 40% naar 35% van de operationele winst. In juni sneuvelde al eens een poging om het bonusbeleid te wijzigen. Flow Traders-bestuurders kregen dit jaar hun hoogste bonus ooit, ceo Dennis Dijkstra ontving met zijn cfo ruim €7,8 miljoen. Die beloning volgde op het record jaar voor Flow Traders. Voor een verandering was een meerderheid van ruim 75% van de stemmen nodig.

Vermogensbeheerder Robeco stemde tegen het beloningsbeleid en het beloningsverslag voor de raad van bestuur. ’Het voorgestelde beleid is niet in lijn met best practices op het gebied van corporate governance’, aldus Robeco.

De belangrijkste reden is volgens het fonds ’dat de relatie tussen prestaties en toekenning van de bonussen niet voldoende duidelijk is voor aandeelhouders. Gezien de maximale hoogte van de uitbetaling en het hoge relatieve gewicht van de variabele beloning, verwachten we meer transparantie ten aanzien van de prestatiecriteria.’