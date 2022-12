Forbes: Elon Musk even niet meer de rijkste man ter wereld

Elon Musk is nu minder rijk dan Bernard Arnault, de eigenaar van luxeconcern LVMH. Ⓒ ANP/HH

NEW YORK (ANP) - Elon Musk was eerder vandaag even niet meer de rijkste man ter wereld, zegt zakenblad Forbes. Door de aankoop van Twitter en de aandelen in Tesla die hij daarvoor van de hand deed, is zijn vermogen dit jaar sterk gedaald. De Fransman Bernard Arnault werd daarna de rijkste. Hij is eigenaar van luxeconcern LVMH, dat modehuizen als Louis Vuitton, Christian Dior en Fendi bezit, maar ook diverse drankmerken als champagnehuis Moët & Chandon en cognacmerk Hennessy.