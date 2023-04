Premium Het beste van De Telegraaf

Column: meer overheidsbemoeienis met investeringen noodzakelijk

Door teeuwe mevissen Kopieer naar clipboard

Duitsland besloot onlangs de Chinese investering in de haven van Hamburg nog een keer goed onder te loep te nemen. Ⓒ ANP/HH

Decennia lang bepaalde het neoliberalisme het landschap van regelgeving met betrekking tot handel en investeringen. Deregulering maakte het in toenemende mate mogelijk om overal ter wereld handel te drijven maar ook om elders investeringen te doen. Het neoliberalisme had een vrij eenvoudige kijk op buitenlandse handel en investeringen. Buitenlandse handel is goed en investeringen ook. In deze beperkte analyse werd eigenlijk alleen maar gekeken naar financiële factoren.