Beursblog: AEX houdt stand in aanloop naar Fed-besluit

Door Johan Wiering

De AEX is woensdag vrijwel onveranderd gesloten. Beleggers deden het rustig aan in afwachting van de aankondigingen van de Fed over het steunprogramma en de rente. Chipaandelen waren in trek, terwijl Just Eat Takeaway en Unibail-Rodamco-Westfield het zwaar hadden.