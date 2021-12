Beursblog: ASML legt steun onder AEX; PostNL zakt flink weg

Door Mark Garrelts

De AEX klimt rond de lunch naar een kleine winst. Beleggers zijn vooral in afwachting wat de Federal Reserve gaat doen bij het komende rentebesluit later vanavond. Chipfondsen zijn in trek. Takeway valt weer eens terug.