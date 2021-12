Beursblog: Nasdaq knalt omhoog na aankondigingen Fed

De AEX sloot om vijf over half zes fractioneel lager op 775,5 punten. Beleggers deden het rustig aan in afwachting van de aankondigingen van de Fed. Chipaandelen waren in trek, terwijl Just Eat Takeaway en Unibail-Rodamco-Westfield het zwaar hadden.

Als de beursblog niet zichtbaar is, klik dan op deze link.