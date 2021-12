Beursblog: Philips en Shell onder druk in hogere AEX

Door Mark Garrelts

De AEX zet woensdagochtend herstel in na de terugtrekkende beweging in voorgaande dagen. Beleggers zien weer brood in techfondsen op weg naar het Amerikaanse rentebesluitl later vanavond. Philips en Shell zitten in de achterhoede.