’Criminele’ notaris stapt naar rechter wegens gedwongen sluiting

De Almeerse burgemeester Franc Weerwind dwong het kantoor van Prinsze Notariaat afgelopen week tot sluiting omdat het op kantoor criminele activiteiten zou faciliteren. Ⓒ ANP

Almere - De notaris die op last van burgemeester Weerwind van Almere zijn kantoor per direct moet sluiten, vecht het besluit aan in een spoedprocedure bij de bestuursrechter. „Deze burgemeester zou zich moeten beperken tot handhaving van de openbare orde en kan zich beter niet bezighouden met strafrechtpleging”, stelt zijn advocaat.