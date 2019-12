Stukadoor aan de slag met ’draagbare robot’

Een medewerker van TNO helpt Christjan Franken in zijn exoskelet. Ondertussen worden er stukadoorsgrapjes gemaakt. Ⓒ APA

Veenendaal - Als stukadoor kun je best een goede boterham verdienen. Zeker als je, zoals de meeste stukadoors, als zzp’er aan de slag gaat. Maar het werk is lichamelijk zwaar en daardoor weinig in trek. Een exoskelet dat de armen en schouders ondersteunt, moet het een stuk comfortabeler maken.