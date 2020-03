Nog lastige beursweken voor de boeg

„De grote spreads die je nu ziet – verschil tussen bied- en laatkoersen – zorgen ook voor hoge handelskosten. En de markt doet zijn werk: bedrijven uit sectoren die je wilt verkopen, staan nu enorm laag. Wij moeten vanwege ons beleggingsprofiel zelf ook nog aandelen kopen, maar dat doen we nu nog niet.”

Medische cijfers

Nieuws over het coronavirus domineert al wekenlang de beurzen. „Wij kijken net zo goed naar het koersenbord als naar de medische cijfers van organisaties als het RIVM, om te zien of er een kentering komt”, zegt Homan. En ook de Beleggersbarometer, het maandelijkse onderzoek van ING naar het sentiment onder particuliere beleggers, suist door het virus naar beneden. Sinds februari, toen de ziekte nog relatief ver weg was, de gevolgen niet te groot leken en de barometer 127 punten aangaf, is de score gekelderd naar 82 punten. De daling is de grootste in de geschiedenis, en voor het eerst sinds medio 2013 hebben de pessimisten de overhand.

Toch vindt Homan de score „niet schokkend”. „Beleggers houden niet van de volatiliteit die we nu op de beurzen zien. Tegelijkertijd doen ze er ook aan mee, want die wisselvalligheid en grote uitslagen zijn een gevolg van lemmingengedrag. Niemand wil een grote beweging omhoog of omlaag missen, ook als er feitelijk niets aan de situatie veranderd is.” De wispelturigheid duurt wel even, denkt Homan. „De komende twee weken worden lastig. Maar met een horizon van vijf of tien jaar zit je waarschijnlijk best goed.”