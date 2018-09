Moeder Makro ziet nieuwe jaar zonnig in

FRANKFURT (ANP) - Metro, het moederbedrijf van Makro, denkt zijn winst komend jaar stevig te kunnen opvoeren. Het bedrijf heeft naar eigen zeggen een overgangsperiode achter de rug en ziet mogelijkheden voor verbetering in de bedrijfsvoering. Zo moeten er binnen delen van het bedrijf nog stappen worden gezet op het gebied van digitalisering.

Metro splitste zich in juli op en ging door zonder de retailtak Ceconomy, die onder meer eigenaar is van Media Markt en Saturn. Het deel met de horecagroothandels en Real-supermarkten bleef over. Daar liepen de opbrengsten in het boekjaar dat liep tot eind september met 1,6 procent op tot ruim 37 miljard euro.

Onder de streep bleef 325 miljoen euro over, tegen een nettowinst van 519 miljoen euro vorig jaar. De winstdaling kwam door eenmalige posten, anders was het resultaat wel omhoog gegaan.

Voor komend jaar rekent Metro op een verdere groei van de omzet. De operationele winst (ebitda), exclusief bijvoorbeeld de bijdragen van vastgoedtransacties, gaat daarbij naar verwachting met circa een tiende omhoog.