JPMorgan volgt Altice met overweight-advies

Volgens JPMorgan is het duidelijk dat er in de Franse telecomsector grote veranderingen nodig zijn, gezien de schuldenberg van 50 miljard euro die volgens analisten op de bedrijven drukt. Het enige geloofwaardige pad naar de afbouw van schulden voor de Franse telecombedrijven is groei, aldus de marktvorsers. Daarbij is prijsdiscipline volgens hen belangrijk. De eerste tekenen van groei zouden al zichtbaar zijn. In deze context prefereert JPMorgan de bedrijven Altice en Boygues, die beiden een overweight-advies krijgen.

Altice stond maandag omstreeks 10.15 uur 3,1 procent hoger op 3,98 euro. Eerder in de ochtend stond het aandeel op 6,3 procent winst, de sterkste stijging in meer dan een maand.