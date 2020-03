Zzp’ers voortaan verzekerd tegen langdurige ziekte

In de afgelopen zes maanden zijn er intensieve gesprekken gevoerd met zelfstandigen, verzekeraars, overheid en politiek. Minister Koolmees (Sociale Zaken) zal zich de komende maanden over het plan buigen. Het is de bedoeling dat Koolmees de definitieve wetsvoorstellen voor de zomer naar de Tweede Kamer stuurt.

Premies

De verzekering geldt voor zelfstandigen die geen personeel in dienst hebben. Zij nemen automatisch deel aan de verzekering en daarmee wordt voorkomen dat zzp’ers worden uitgesloten op basis van leeftijd, beroep of medische risico’s. Het is de bedoeling dat elke zelfstandige een maandelijkse premie afdraagt.

Met de publieke verzekering wordt het inkomen tot maximaal €30.000 bruto per jaar gedekt. Een zelfstandige ontvangt na arbeidsongeschiktheid 70% hiervan en dat komt neer op maandelijks €1650 bruto. De premie is inkomensafhankelijk.

Eigen risico

Een zelfstandige kan bij de start kiezen voor een eigen risico van een jaar (standaardoptie), twee jaar (lagere premie) of zes maanden (hogere premie). Een zzp’er met een inkomen vanaf €20.000 bruto per jaar betaalt dan maandelijks een premie van tussen de €120 tot maximaal €220 bruto.

De Stichting stelt verder voor om de uitvoering van de verzekering onder te brengen bij uitkeringsinstantie UWV. De Belastingdienst wordt verantwoordelijk voor het innen van de maandelijkse premies.

’Gat gedicht’

Vakbond VCP noemt het positief dat er met de zzp-verzekering „een gat gedicht wordt in de sociale zekerheid”, zegt voorzitter Nic van Holstein. „Het voorstel voorkomt dat zelfstandigen in financiële problemen komen. Het bedrag dat nodig is wanneer inkomen plots wegvalt door arbeidsongeschiktheid wordt vaak onderschat.” Beleidsmdewerker Sacha Heemskerk van de vakbond spreekt van „een goede balans tussen betaalbaarheid en inkomenszekerheid”.