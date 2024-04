Column: Het zijn vooral de anderen die niet deugen

We gaan even een kwart eeuw terug in de tijd, naar de late jaren negentig. Terugblikkend een fantastische periode, met veel optimisme over wat het internet ons allemaal nog ging brengen: de schat aan informatie en de snelheid waarmee die verkregen kon worden, de communicatie met anderen, waar op aarde ze zich ook bevonden. De wereld lag voor ons open.

© ANP De jaren negentig: We communiceerden nog door gewoon te praten, te bellen of te mailen, in plaats van de godganse dag naar een scherm te zitten staren.