Ceo Huub Vermeulen vertrekt bij bol.com

Margaret Versteden heeft diverse directiefuncties bij bol.com bekleed. Sinds vorig jaar is zij eindverantwoordelijk voor de platformactiviteiten van bol.com.

Ook de komende jaren zullen in het teken staan van groei en de verdere ontwikkeling van ons platform. Een mooie ambitie waar ik vol energie, samen met het directieteam, graag verder richting aan geef. De jarenlange samenwerking met Huub vormt een goede basis voor mijn nieuwe rol”, meldt Margaret Versteden.

Huub Vermeulen laat weten na 20 jaar bij bol.com behoefte te hebben aan een andere balans tussen werk en privé. „Daarnaast wil ik de mogelijkheid creëren om in een non executive rol andere ondernemers bij te staan. Het voelt nu als het juiste moment om te stoppen bij bol.com, wetende dat ik een mooi bedrijf en een geweldig team ga achterlaten. Want al vanaf de eerste dag dat ik bol.com als organisatie leerde kennen, werd ik gegrepen door de enorme gedrevenheid, innovatieve geest en ambitieuze missie van de bol.com’ers.”