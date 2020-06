Week vol Hema, KLM en pensioenen

Het best gelezen was een artikel over KLM, dat zich staande probeert te houden in de Frans-Nederlandse luchtvaartcombinatie. Die andere Nederlandse icoon, Hema, stond centraal in een serie veelgelezen artikelen. Daarbij was vooral veel aandacht voor de financiële misser van een Amerikaanse bank.

Best gelezen artikelen deze week:

1. Bijl valt bij KLM in plaats van Air France

2. Blooper van €54 miljoen in Hema-gevecht

3. Boekhoorn staakt gevecht met schuldeisers Hema

4. Hema bereikt akkoord over verlagen torenhoge schuld

5. Moederbedrijf Blokker doet bod op Hema

6. ’Werknemers én ondernemers dupe van pensioenplan’

7. Weer miljoenenfraude bij corporatie Vestia

8. ’Pensioenuitkering met 5% omlaag in 2020’