Column: De MACD Trendindicator

Maar hoe kun je de trend detecteren? En ook heel belangrijk, hoe kun je meten of de trend afzwakt of juist in kracht toeneemt? Je komt diverse trend- en trendintensiteitsmeters tegen in de gereedschapskist van de technisch analist. In deze column vraag ik uw aandacht voor de MACD van Gerald Appel. Behalve een technische uitleg, geef ik ook mijn praktische spelregels weer, die afwijken van de basisregels.

MACD

De MACD (ofwel Moving Average Convergence Divergence, hierover later meer) is afgeleid van het basisinstrument de EMA, ofwel Exponentieel Moving Average. De EMA is een van de varianten uit de categorie voortschrijdende gemiddelde lijnen. Er worden bij de MACD drie EMA’s gebruikt, de 12, 26 en 9 gemiddelde lijnen. Gerald Appel heeft als standaardinstelling deze parameters geintroduceerd. Kuddedieren als wij zijn, gebruiken we nog steeds deze instellingen. Niets staat u in de weg om eens te gaan experimenteren met andere parameters. Probeer eens een Fibonacci setje van 11, 34, 8, best wel grappig.

Goed, terug naar de praktijk. De 12- en 26 EMA’s horen bij elkaar, zij vormen de eerste component van de MACD. Beide lijnen filteren ruis uit de grafiek, de een wat meer dan de ander, maar in beide gevallen resteren rustig voortkabbelende lijnen. Nu gaat het erom wanneer de korte EMA de lange EMA snijdt. Dat zijn de signalen die van belang zijn, zegt Appel. Bij een up- of downcross van beide lijnen zullen de EMA’s van elkaar wegkruipen (dat noemen we divergeren, ofwel Divergence). Na verloop van tijd zoeken ze elkaar ook weer op, ze kruipen naar elkaar toe. Dat noemen we convergeren, ofwel Convergence). Een MACD is derhalve het verschil tussen twee EMA’s die naar elkaar toekruipen of van elkaar weglopen. In de candlestickchart van de AEX heb ik de twee EMA’s toegevoegd. Daar kunt u goed zien hoe de twee lijnen convergeren en divergeren.

Andere weergave

Het onderlinge verloop van beide gemiddelde lijnen kan ook anders worden weergegeven, namelijk als lijn kronkelend rond een nullijn. U ziet dit in de onderste helft als rode lijn. Maar daar ziet u ook een soort lappendeken, een zogenaamde ‘cloud chart’, dat ga ik u uitleggen.

Het is interessant om te weten wanneer de MACD significant van richting gaat veranderen. Wanneer gaat de rode lijn toppen of bodemen, om daarna een tegenovergestelde richting in te slaan? Om daar aan de hand van objectieve metingen achter te komen, wordt een derde EMA, de 9-EMA, als tweede component toegevoegd. Deze 9-EMA is het voortschrijdende gemiddelde van de MACD lijn, niet van de koers zelf. Het is als het ware een dubbele filtering. Appel maakt op een slimme manier gebruik van het gegeven dat snijpunten van een lijn met zijn eigen gemiddelde significante draaipunten vertegenwoordigen.

MACD triggerlijn

De 9-EMA van de 12-26 EMA (bent u er nog?) wordt triggerlijn genoemd, de blauwe lijn op de grafiek. U ziet het al, als de blauwe lijn de rode lijn kruist, gaat de MACD lijn normaal gesproken daadwerkelijk van richting veranderen. Het snijpunt van de blauwe met de rode lijn is dan het signaal voor een significante koersverandering. Het verschil tussen de MACD lijn en zijn triggerlijn wordt dan opgevuld met een kleurtje, waardoor er groene (positieve) en rode (negatieve) clouds ontstaan. Een mooi visueel schouwspel, vindt u niet? Maar nu het praktische gebruik.

Trend en trendcorrecties

De interpretatie die Gerald Appel aan zijn MACD geeft, is vrij simpel. Bij een upcross van de MACD met zijn Triggerlijn (blauw kruist rood omhoog) dan start er een koersstijging. Bij een downcross zal er normaal gesproken een dalende beweging starten. Als zodanig is er altijd een signaal actief, er is immers altijd een upcross of een downcross valide. En dat vind ik jammer. Als trendvolgende indicator, want dat is de MACD, zit er meer in het vat. Waarom geen gebruik maken van de crossovers met de nullijn? Waarom niet een duidelijkere signalering als het gaat om richting van de trend? Ik heb hiertoe een eigen signaalset voor opgetuigd die ik u graag meegeef.

Er start een dalende trend op het moment dat beide lijnen de nullijn neerwaarts kruisen. Op de grafiek staat er in de tekstballon ‘Downtrend’. In het ballonnetje ‘Downtrend Correctie’ kruipt de MACD terug richting de nullijn. Maar de conditie Downtrend is nog steeds valide. Het gaat hier in eerste instantie om een opleving binnen de downtrend. Mocht blauw weer onder rood kruisen en beide lijnen bevinden zich nog onder nul, dan is er een ‘Downtrend Continuatie’ signaal.

Dezelfde regels gelden uiteraard voor Uptrend signalen. Kijk maar eens naar de betreffende tekstballonnen op de weekchart van de AEX. Daar ziet u dat thans nog net sprake is van een ‘Uptrend Correctie’ conditie. De candles kleuren wit en bewegen noordwaarts, dus het lijkt een kwestie van tijd (de MACD is een ‘lagging indicator’) wanneer er een ‘Uptrend Continuatie’ signaal verschijnt ter bevestiging van de eindejaarsrally naar 557 of hoger.

Disclaimer:

Nico Bakker (www.nicoprbakker.nl) is directeur/eigenaar van BTAC Visuele Analyse en als zelfstandig consultant gelieerd aan The Royal Bank of Scotland(www.rbs.nl/markets).

De informatie in deze publicatie is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Iedere belegging die u overweegt, dient u te toetsen aan uw persoonlijk beleggersprofiel of te bespreken met uw beleggingsadviseur. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De standpunten en vooruitzichten van Bakker geven zijn technische mening weer over het betreffende item in zijn hoedanigheid als technisch analist en consultant. Zijn beloning staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten in deze publicatie.