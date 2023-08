Malaise reclamemarkt raakt RTL Group, groei van kijkers bij Videoland

Door de onzekere macro-economische omstandigheden geven bedrijven minder uit aan tv-reclames. Het aantal betalende abonnees van streamingdienst Videoland in Nederland groeide in de eerste jaarhelft van 2023 daarentegen tot bijna 1,3 miljoen. Dat zijn er 17,5 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

In totaal tellen de streamingdiensten RTL+ en Videoland nu meer dan 6 miljoen betalende abonnees. Een stijging van 34 procent ten opzichte van een jaar geleden. In Duitsland en Hongarije telt RTL+ al bijna 4,5 miljoen abonnees. Dat is een toename van 31 procent. Die forse groei is voornamelijk te danken aan een partnerschap met Deutsche Telekom dat RTL+ Premium heeft opgenomen in zijn bundel voor Magenta TV.

Streamingdiensten

Het bedrijf heeft als doelstelling om zijn streamingdiensten te laten groeien tot 10 miljoen abonnees. De inkomsten uit streaming moeten uiteindelijk uitkomen op 1 miljard euro en het onderdeel moet in 2026 winstgevend zijn.

RTL zag de opbrengsten in de eerste zes maanden van het jaar met ruim 5 procent dalen tot 3,1 miljard euro. De aangepaste winst voor aftrek van rente, belastingen en afschrijvingen halveerde tot 250 miljoen euro. Ook de nettowinst halveerde ruimschoots tot 132 miljoen euro.

Ondanks dat RTL de eerste tekenen van stabilisatie ziet op de Duitse advertentiemarkt stelde het bedrijf zijn verwachtingen voor het hele jaar bij. RTL rekent nu op een jaaromzet van ongeveer 7 miljard euro. Eerder werd nog uitgegaan van een omzet tussen de 7,3 miljard en 7,4 miljard euro. De aangepaste winst voor aftrek van rente, belastingen en afschrijvingen zal dit jaar uitkomen op 950 miljoen euro, tegen een eerdere prognose van maximaal 1,1 miljard euro.

RTL kondigde eerder dit jaar al aan banen te gaan schrappen bij zijn tijdschriftentak. Daar gaan zo'n zevenhonderd banen verloren. Bij andere onderdelen van RTL Deutschland verdwijnen ongeveer 300 banen tegen 2025.