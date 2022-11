Beursblog: ASML en Unilever trekken kar bij vervolg opmars AEX; uitverkoop Adyen

Vandaag is de officiële start van de Week van het Economieonderwijs. In deze week krijgen onderwijsprofessionals in het economisch onderwijs van vo, mbo, hbo en wo handvatten en inspiratie bij het duurzaam, inclusief en toekomstbestendig maken van het economieonderwijs. Giuseppe van der Helm, directeur bij Cooperatie Leren voor Morgen en landelijke SDG coördinator voor SDG 4, heeft de gong geslagen om dit initiatief te vieren. Het gezelschap is verwelkomd door Marianne Aalders, Communicatie Manager van Euronext Amsterdam.

