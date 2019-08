'Kapitaalteruggave Van Lanschot positief'

Van Lanschot beloofde bij de publicatie van zijn halfjaarbericht 1,50 euro per aandeel uit te keren aan aandeelhouders, wat neerkomt op ruim 60 miljoen euro in totaal. Daarmee profiteren zij ook van de verkoop van onderdelen, die de winst van Van Lanschot in de eerste jaarhelft een impuls gaf. Verder verwelkomden de marktvorsers het bericht over het kostenbesparingsprogramma waarmee Van Lanschot naar eigen zeggen op koers ligt.

ING stelt dat de marktomstandigheden in de voorbije maanden niet ideaal waren voor de instroom van vermogen bij Private Banking. De inkomsten uit vergoedingen vielen dan ook wat tegen. De nettowinst was daarentegen beter dan voorzien. Bij de opbrengsten was volgens ING sprake van een gemengd beeld.

Al met al hield ING vast aan zijn koopadvies op Van Lanschot met een koersdoel van 25 euro. Het aandeel noteerde dinsdag omstreeks 09.50 uur 2,9 procent hoger op 17,96 euro.