Meer mensen aan dure pillen, zorgkosten omhoog

In 2017 – het laatste jaar waarover cijfers zijn – ging het om €2,1 miljard, blijkt uit nieuw onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De ’dure geneesmiddelen’ die in die berekening zijn meegenomen, zijn geneesmiddelen waarvan de kosten per persoon vele malen hoger zijn dan de kosten voor reguliere medicijnen.

Reuma

In die groep geneesmiddelen valt bijvoorbeeld adalimumab, ook bekend als Humira, dat onder meer gebruikt wordt tegen de ziekte van Crohn en sommige vormen van reuma. Dat middel wordt voor 100% door de zorgverzekering vergoed, en dat kost jaarlijks meer dan €200 miljoen.

Het aantal mensen dat gebruik maakt van adalimumab en andere dure medicijnen is tussen 2013 en 2017 verdubbeld, aldus het CBS. Dat verklaart de forse toename van de totale kosten – van €1,4 naar €2,1 miljard – terwijl de kosten van de medicijnen per persoon juist zakten – van €11.270 naar €8160.

Gematigde groei

De hoeveelheid verleende zorg steeg tussen 2013 en 2017 met gemiddeld 1,1% per jaar. Het CBS spreekt van een zeer gematigde toename, die geheel is toe te schrijven aan de stijging van het gebruik van dure geneesmiddelen. Tussen 1998 en 2012 was de groei in alle jaren hoger dan 3%, met pieken van 6 procent.

„Zeker tegen de achtergrond van een groeiende en vergrijzende bevolking en het beschikbaar komen van nieuwe behandelingen door technologische vooruitgang, is het contrast in de volumegroei tussen deze perioden groot”, stellen de onderzoekers.

Psychische klachten

De totale zorgkosten – behandelingen, ic-zorg en geneesmiddelen – stegen in dezelfde periode met bijna 7%. Het valt op dat een steeds groter deel van de zorgkosten wordt gemaakt in universiteitsziekenhuizen – inmiddels bijna een kwart –, en dat het aandeel van de algemene ziekenhuizen navenant daalt. Ook blijkt uit de CBS-cijfers dat de totale prijs voor de behandeling van psychische klachten in ziekenhuizen met meer dan een kwart is toegenomen.

De Nederlandse gezondheidszorg kostte in 2018 bijna 77 miljard euro, bijna 10 procent van het bruto nationaal product.