Topman CZ: ’Als we zomaar geld bijleggen, verandert er niets’

Tilburg - Een jaar na het sluiten van het Integraal Zorgakkoord, zijn flinke stappen gezet om de zorg toegankelijk te houden voor iedereen, zegt Joep de Groot, bestuursvoorzitter van zorgverzekeraar CZ. Maar nog steeds wordt nagedacht over welke ingrepen in de zorg het meeste opleveren en is ondertussen de druk op de zorg onverminderd hoog.

Joep de Groot, bestuursvoorzitter van zorgverzekeraar CZ. Ⓒ Foto: Amaury Miller