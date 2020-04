Ryanair verliest rechtszaak bij Europees Hof

De Italiaanse markttoezichthouder AGCM had de Ierse prijsvechter in 2011 beboet omdat bovengenoemde kosten niet waren verwerkt in de prijs die consumenten als eerste zagen. Omdat die kosten „onvermijdelijk en voorspelbaar” zijn moeten ze inzichtelijk zijn voordat iemand gaat boeken, aldus de waakhond.

Ryanair spande een rechtszaak aan en ging na verlies in beroep bij de Italiaanse Raad van State. Die vroeg om raad bij het EU-hof. Dat bevestigt dat dergelijke kosten inderdaad in de eerste aanbieding moeten worden getoond.

Optionele diensten waarbij de klant wel keuze heeft, hoeven pas bij het begin van het boeken te worden aangegeven, maar wel op een „duidelijke, transparante en ondubbelzinnige” manier, aldus het hof in Luxemburg. Als passagiers ook de mogelijkheid hebben gratis fysiek op het vliegveld in te checken, dan mogen de extra kosten van online inchecken ook in een later stadium van de boeking worden getoond.