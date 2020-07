NPEX-beurs breidt uit met broker Today

De in 1999 gefuseerde Today’s Group, voorheen Mijn Effecten, werkt als commissionair in effecten, en heeft vermogensbeheer en brokerdiensten in huis voor particuliere beleggers en professionele partijen.

Voor directeur Mark van der Plas van de alternatieve NPEX-beurs past de toevoeging van een broker in de groeistrategie. Sinds kort biedt NPEX-doorlopende daghandel aan, voor Today’s directeur Marcel Rietveld een essentiële stap voor de toetreding.

Bij een nieuwe beursnotering op NPEX, er zijn er tot nu 52 geweest, zal Today’s zich de blocktrading voor grote particuliere beleggers en uitgevende instellingen verzorgen, aldus Rietveld. Voor Today’s Group biedt de NPEX-effectenbeurs liquiditeit aan groeiende bedrijven in zijn netwerk. Today's Group is weer ontstaan uit de samensmelting van Today's Vermogensbeheer, Fountain Capital Advisory en Mijn Effecten, de commissionair in effecten en vermogensbeheerder.