’Koersspurt PostNL te danken aan uitblijven tegenvaller’

PostNL boekte een schamele nettowinst van €4 miljoen in het eerste kwartaal. Ⓒ ANP / Bart Stoutjesdijk

Amsterdam - PostNL hoeft niet dieper in te grijpen in de organisatie, ondanks het feit dat het aantal bezorgde pakketjes 11% terugviel in het eerste kwartaal. Dat meldt een woordvoerder van PostNL aan De Telegraaf. De koers van het aandeel sloot op een plus van 10% .