Boeing stopt met productie superjumbo 747

Door de coronacrisis hebben veel luchtvaartmaatschappijen besloten om versneld afscheid te nemen van de Boeing 747, zoals Lufthansa en Qantas. Veel luchtvaartmaatschappijen besloten hun vloot op te schonen, en in de komende jaren met modernere en kleinere toestellen te vliegen.

Omdat het iconische toestel vier motoren heeft, is het vliegtuig minder zuinig dan twee-motorige opvolgers als de 777 en 787. Daardoor was er in de afgelopen decennia al minder vraag naar het vijftigjarige toestel. De laatste rolt naar verwachting over twee jaar van de band. Concurrent Airbus heeft al afscheid genomen van eveneens viermotorige A380, die nog maar twaalf jaar geleden in de markt werd gezet.

KLM

Luchtvaartmaatschappij KLM nam in maart stilletjes afscheid van de Boeing 747, maar besloot paar weken later een aantal kisten nog niet naar de woestijn te sturen. KLM heeft zogeheten ’combi’s’, waarin het achterdek voor vracht gebruikt kan worden. Omdat de vrachtprijzen door de coronacrisis door het dak gingen, besloot topman Elbers van KLM de 747’s toch nog een paar maanden extra te gunnen.

In totaal heeft KLM 46 ’Queen of the Skies’ versleten in de afgelopen 49 jaar. De Nederlandse luchtvaartmaatschappij kreeg haar eerste 747 op 31 januari 1971 geleverd, de Mississippi. De 747 is ooit ontwikkeld als militair transportvliegtuig, maar de Amerikaanse regering besloot tot de aanschaf bij een ander toestel. Fabrikant Boeing ging er bijna aan ten onder, maar besloot het toestel dan maar te verkopen voor de burgerluchtvaart.