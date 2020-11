Harry Mens ontsteekt kerstboom

Dochter Sarah en vader Harry Mens met Marie-Claire Noorlander (r.) voor de kerstboom.

Tradities zijn er om in ere te houden. En zeker bij de hotelfamilie Noorlander in Noordwijk. Hoewel Grand Hotel Huis ter Duin zo goed als leeg was door de strenge coronaregels, werden toch de lichtjes van de enorme kerstboom voor het hotel, zoals gebruikelijk begin november, ontstoken.