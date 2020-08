Galapagos en Prosus halen AEX onderuit

Iets na elven noteert de AEX-index 557,6 punten, een verlies van 0,3% ten opzichte van de slotstand van vrijdag. De Midkap-index wint 0,7% en gaat naar 793,3 punten. In het buitenland gaat het ook de verkeerde kant op. De Duitse DAX-index raakt 0,3% kwijt, de Franse CAC-40 is onveranderd. De FTSE100 ziet de winst ook verdampen tot slechts 0,2%.

Zwaargewichten Shell (+1,9%) en Unilever (+0,6%) gaven de AEX vanochtend nog vleugels, maar nu bezwijkt de hoofdgraadmeter toch onder de verliezen van Prosus (-3,2%) en Galapagos (-2,6%). Ook ASML (-1,5%) begint de week wat minder.

De winst zit bij de financiële aandelen. ABN Amro (+2,3%), Aegon (+1,8%), ASR (+1,1%) en ING (+1,7%) zakken na een vliegende start wel een beetje weg.

Veruit de grootste koersuitslag komt deze maandag dus op naam van Pharming, dat 11,3% hoger staat na het nieuws dat, in samenwerking met het universiteitsziekenhuis van Basel, zijn coronamedicijn Ruconest aan een patiënt is toegediend. Daarmee komt een uitrol op de markt weer een stapje dichterbij, al is nog onduidelijk of de medicatie aanslaat bij de in Zwitserland opgenomen coronapatiënt.

De situatie rond steun voor de Amerikaanse economie wordt deze week ook nauwlettend in de gaten gehouden. De Republikeinen en de Democraten zijn er tot nu toe niet in geslaagd om tot een akkoord voor een steunpakket te komen. De Amerikaanse president Donald Trump heeft daardoor een presidentieel decreet ondertekend om de Amerikaanse economie te stimuleren. De Democraten noemen het decreet van Trump ongrondwettelijk en roepen hem op om naar het Congres te komen met een plan voor een breed gedragen stimuleringspakket.

Aan het overnamefront meldde persbureau Bloomberg dat de Duitse miljardair Dieter Schwarz, eigenaar van winkelketens Lidl en Kaufland, zijn oog heeft laten vallen op de Europese afvalverwerkingsactiviteiten van het Franse waterzuivering- en afvalverwerkingsbedrijf Suez. De waarde van het onderdeel wordt geschat op zo’n 3 miljard euro.

De euro noteerde op 1,1793 dollar tegen 1,1789 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,4 procent meer op 41,80 dollar. Brentolie steeg 1 procent in prijs tot 44,84 dollar per vat.