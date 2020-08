Prosus bezorgt AEX lager slot

De AEX-index eindigde 0,4% lager op 557,08 punten. De AMX steeg 1,3% naar 798 punten. De koersenborden in Londen (+0,3%), Parijs (+0,4%) en Frankfurt (+0,04%) kleurden eveneens groen.

„Het was vandaag wat rustig qua nieuws. Ook de agenda was behoorlijk leeg”, zei vermogensstrateeg Joop van de Groep (Fintessa). Volgens hem kregen beleggers echter bepaald geen goed gevoel bij de ruzie tussen de VS en China, waarbij de Amerikaanse president Donald Trump zijn pijlen heeft gericht op de Chinese technologiebedrijven WeChat, TikTok en Huawei. „Dit begint behoorlijk op te lopen. En ik weet nog niet hoe dit gaat eindigen”, aldus Van de Groep.

Bekijk ook: Huawei afgesneden van telefoonchips

Op Wall Street stond de Dow Jones-index aan het einde van de middag 0,8% hoger. Technologiebeurs Nasdaq daalde juist 0,8%.

De situatie rond steun voor de Amerikaanse economie wordt deze week ook nauwlettend in de gaten gehouden. De Republikeinen en de Democraten slaagden er tot nu toe niet in om tot een akkoord voor een steunpakket te komen. President Trump ondertekende daarom een presidentieel decreet om de Amerikaanse economie te stimuleren. De Democraten noemden het decreet van Trump ongrondwettelijk en riepen hem op naar het Congres te komen met een plan voor een breed gedragen stimuleringspakket.

ABN Amro aan kop in AEX, Adyen onderaan

In de AEX ging ABN Amro aan kop met een koerssprong van 5,1%. Het bankconcern komt woensdag met kwartaalcijfers. Bij de financiële waarden waren ook Aegon (+4,1%) en ING (+2,6%) in trek.

Royal Dutch Shell (+2,2%) gaf de AEX eveneens steun. De ’Olies’ profiteerden van de aantrekkende prijs van het ’zwarte goud’. Staalfabrikant ArcelorMittal (+4,9%) en vastgoedfonds Unibail (+4,3%) lagen er ook zonnig bij.

Betalingsverwerker Adyen (-4,1%) was de grootste verliezer onder de hoofdfondsen. Galapagos werd ook 4,1% afgewaardeerd. Het biotechnologiebedrijf rapporteerde eind vorige week een verdubbeling van de omzet, maar ook een hoger verlies in het afgelopen halfjaar.

Beurszwaargewicht Prosus leverde 3,6% in. De grootaandeelhouder van WeChat-moeder Tencent daalde vrijdag al 4% door het verbod van president Trump op transacties in de VS met WeChat. De chipmachinefabrikanten ASMI en ASML zakten respectievelijk 2% en 1,6%.

Pharming wint, Fagron verliest

In de AMX schoot Pharming 8,9% omhoog. Het biotechnologiebedrijf meldde dat in samenwerking met het universiteitsziekenhuis van Basel, zijn coronamedicijn Ruconest aan een patiënt is toegediend. Daarmee komt een uitrol op deze markt weer een stapje dichterbij, al is nog onduidelijk of de medicatie aanslaat bij de in Zwitserland opgenomen coronapatiënt.

Kunstmestfabrikant OCI mocht 8,6% bijschrijven. Luchtvaartconcern Air France KLM ging 5,9% omhoog.

Chiptoeleverancier Besi (-1,1%) was de grootste daler bij de middelgrote fondsen. Apothekerstoeleverancier Fagron werd ook 1,1% goedkoper.