Premium Het beste van De Telegraaf

Serie: de comeback van het ambacht Parketteur is ’topbaan’, maar deze ondernemer zoekt al twee jaar personeel

Door Gabi Ouwerkerk Kopieer naar clipboard

Parketteur Jan van der Kroef heeft volop werk, maar kan moeilijk aan personeel komen. Ⓒ MATTY VAN WIJNBERGEN

Amsterdam - In een Amsterdams grachtenpand smeert parketteur Jan van der Kroef een laag zwarte olie uit op een geschuurde parketvloer. In overleg met de architect is besloten de vloer, die er al vijftig jaar ligt, heel donker te maken. „Het is een vloer van afzeliahout”, vertelt Van der Kroef. „Dat tropisch hardhout heeft van nature een rode gloed en dat bevalt de nieuwe bewoners niet. De vloer lichter maken was ook geen optie, want dan slaat ’ie gelig uit.”