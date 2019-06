Mysterieus verhaal achter kostbaar schilderij

In 1986 kocht Eduard baron Speyart van Woerden dit portret van Olimpia, schoonzus en minnares van paus Innocentius voor een grijpstuiver. Nu de baron dood is blijkt het een eeuwenlang verdwenen werk van de beroemde Spaanse schilder Velázquez te zijn. Komende week wordt het geveild door Sotheby’s in Londen. Het werk werd aangeboden door twee berooide kasteelbroers. De vraag klinkt hoe zij aan zo’n kostbaar schilderij komen.

