’Manager moet optreden tegen gesprekken over voetbal’

Francke deed haar uitspraken in het BBC-programma Today.

Volgens de managementgoeroe willen – vooral – vrouwen niet verplicht over sport moeten praten en vinden zij het ook niet leuk om zich buitengesloten te voelen. Veel mensen houden niet van het kijken sportwedstrijden, betoogt ze. Daarom zou een leidinggevende de gesprekken hierover moeten indammen.

Videoscheidsrechter

Het praten over sport of bijvoorbeeld het nut van een videoscheidsrechter bij voetbal zorgt voor een ’laddish culture’, een mannen onder elkaar-sfeertje, vindt Francke. „En dat kan zomaar uitmonden in elkaar vriendschappelijke klappen op de rug geven en opscheppen over je veroveringen van het weekend.”

Francke pleit niet voor een verbod op voetbalpraat, maar vindt dat leidinggevenden de gesprekken moeten modereren. Zo zorgen zij voor een ’inclusieve’ sfeer en dat iedereen zich comfortabel voelt.

Vervreemdend

Sportjournaliste Jacqui Oatley, ook in het programma, was het totaal niet met Francke eens. Zij vindt dat je mensen van elkaar vervreemdt als je mensen regels oplegt over waarover zij met elkaar mogen praten.

Online vragen mensen zich af of er dan nog wel over bijvoorbeeld televisieprogramma’s gesproken zou mogen worden. En of er dan binnenkort een verbod zou komen op gesprekken over kinderen, omdat collega’s zonder kinderen zich dan uitgesloten zouden kunnen voelen.

Beslissingen

Recruiter Peter Ferguson neemt het wel voor Francke op. Hij denkt dat als managers en personeelsleden een gezamenlijke passie hebben voor bijvoorbeeld sport, dat ervoor kan zorgen dat anderen zich uitgesloten voelen, en hij waarschuwt leidinggevenden om dit niet mee te laten spelen bij managementbeslissingen.