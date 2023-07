Just Eat Takeaway: Grubhub verkopen hoeft nu nog niet

Amsterdam - Just Eat Takeaway, het moederbedrijf van maaltijdbezorger Thuisbezorgd.nl, probeert nog steeds de kwakkelende Amerikaanse dochter Grubhub te verkopen. Maar makkelijk is dat niet, zei topman Jitse Groen bij de bekendmaking van de halfjaarcijfers. Hij wijst op verslechterde marktomstandigheden in de techsector, waar investeerders de hand op de knip houden. „De marktsituatie is een stuk lastiger dan anderhalf jaar geleden.”

Just Eat Takeaway probeert nog steeds het kwakkelende Grubhub te verkopen. Ⓒ ANP / HH