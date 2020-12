Boskalis haalt recordorder binnen

Voor de baggerwerkzaamheden zal Boskalis over een periode van drie jaar een aantal sleephopperzuigers, waaronder haar grootste mega sleephopperzuigers en een grote cutterzuiger inzetten. De voorbereidende werkzaamheden staan gepland voor het eerste kwartaal van 2021.

Topman Peter Berdowski toont zich verheugd. „Deze opdracht met een historisch ongekende omvang is een fantastische aanwinst voor Boskalis. Met onze werkzaamheden zullen we bijdragen aan de lokale economie en de nieuwe luchthaven is bovendien van belang voor de verdere socio-economische groei van de hele regio van Manilla. Met dit project hebben we de inzet van onze grote baggerschepen voor de komende jaren veiliggesteld.”